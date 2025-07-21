Що буде з цінами на кавуни в Україні цього літа - прогноз

Кавун / © Pexels

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Цього року в Україні не прогнозується різкого підвищення цін на кавуни. Врожай буде достатнім, тому ціни залишаться стабільними, подібно до минулого сезону.

Таку думку висловив президент Української плодовоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

«Минулого року ціни на кавуни не були в космосі. Цього року, я думаю, буде так само. Кавунів дуже багато», — зазначив експерт.

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Він нагадав, що у перший рік повномасштабної війни ціни на кавуни різко зросли, бо «ми втратили Південь, і їх тягнули з Румунії та Греції», але з часом виробництво поступово відновилося.

За словами Баштанника, зараз кавуни вирощують навіть у регіонах, де раніше це було нетипово — «у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і Волинській. Є гібриди, які підходять. Плюс, клімат — подивіться, навіть на півночі України влітку 32 градуси».

Президент асоціації додав, що вирощування кавунів є вигідним і не потребує овочесховищ, що спрощує виробничий процес і реалізацію.

Наразі на ринку доступні як українські, так і імпортні кавуни. У супермаркетах ціна за кілограм коливається в широкому діапазоні:

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У «Сільпо» кавун продають за 25,3-55 гривень за кілограм,

У «АТБ» найдешевший кавун коштує 19,49 гривень, а безнасінний — близько 40 гривень за кілограм,

У «Новус» ціни коливаються від 18,99 до майже 70 гривень за кілограм.

На початку липня на ринку з’явилися перші кавуни врожаю 2025 року. За даними аналітиків, тоді їх продавали по 20-28 гривень за кілограм — приблизно на 10% дорожче, ніж минулого року. Однак фермери не виключають, що ціни можуть швидко знизитись через збільшення пропозиції.

Водночас на відміну від кавунів, на кінець сезону подорожчала черешня — гуртові ціни іноді перевищують 200 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розпочався сезон кавунів, однак покупці нерідко стикаються з неякісними плодами — водянистими й несолодкими. Щоб не витрачати гроші даремно, експерти розповідали, на що звертати увагу, щоб вибрати спілий та соковитий кавун.