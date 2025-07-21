В Росії "герой СВО" зарізав дружину у першу шлюбну ніч

Окупант-рецидивіст зарізав дружину у першу шлюбну ніч

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У Росії так званий «герой СВО» з Тюменської області зарізав дружину у шлюбну ніч, а після вироку знову попросився на війну проти України.

На повідомлення пропагандистських сайтів звернув увагу український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Він зауважв, що російський суд засудив учасника війни проти України, окупанта Олексія Марчукова до 12,5 років суворого режиму за вбивство дружини. Окупант зарізав жінку ножем у першу ніч після реєстрації шлюбу. Причиною стали ревнощі, посилені алкоголем. Росіянка не дочекалася «білої лади». Вона померла від втрати крові.

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За словами сина вбитої росіянки, вітчим і раніше бив його матір, а на війну потрапив, щоб уникнути в’язниці. Тепер, вже засуджений за вбивство, окупант заявив у суді, що хоче повернутися на фронт.

«Еліта Росії у всій красі. Путінські герої», — з сарказмом зауважив Бутусов.

Раніше повідомлялося, що в РФ жінка відправила на війну проти України чоловіка та двох синів. Усі вони загинули.