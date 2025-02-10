У РФ зек та "герой СВО" вбив батька та бабусю колишньої дівчини молотком

Росіянин пішов на війну проти України з в'язниці, а повернувшись, убив родичів своєї колишньої.

У Пермському краї Росії помилуваний Путіним карний злочинець і "герой" війни проти України вбив батька та 86-річну бабусю колишньої дівчини.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

35-річний раніше судимий Рустам Алтиєв забив молотком до смерті батька та бабусю своєї колишньої дівчини, яка втекла від нього до Пермі. До цього він погрожував дівчині, що якщо вона не повернеться, то вб'є їх.

Сам ексокупант виправдовувався, що скоїв вбивство, бо був дуже п'яний.

"Агресивний, був судимий і сидів. Пішов на "СВО" з в'язниці, наскільки я знаю. Мабуть, відслужив належне та приїхав до селища", – розповів місцевий житель.

До цього Алтиєв сидів за зґвалтування та пограбування.

"Герой СВО", який жорстоко вбив двох людей молотком

"Відмінна ідея була випускати з в'язниць ґвалтівників, убивць та людожерів. Бучу – у кожен російський будинок", – зазначив український журналіст Денис Казанський.

Зазначимо, що в РФ випадки, коли "герой СВО", який повернувся з війни проти України, вчиняє нові злочини, стали буденністю.

Ранене повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замінити сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку. Ще один мігрант-вагнерівець у Москві зґвалтував 14-річну дочку іншого окупанта.

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