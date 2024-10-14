У Москві 14-річну доньку окупанта зґвалтував мігрант-вагнерівець

Раніше засудженого за зґвалтування уродженця Таджикистану помилували за участь у ПВК "Вагнер", але на волі він скоїв новий злочин.

У Москві 14-річну дочку окупанта, який воював проти України, зґвалтував судимий мігрант, якого помилували за участь у ПВК "Вагнер".

Про це пише російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

За даними паблика, 22-річного уродженця Таджикистану Емомалі Мірзоєва засудили міськсудом Підмосков'я за насильницькі дії сексуального характеру до 4 років і 7 місяців позбавлення волі. У вересні 2022 року він був помилований Путіним за те, що відправився вбивати українців у складі ПВК "Вагнер."

На волі бойовик "Вагнера" познайомився в онлайн-додатку з 14-річною москвичкою, чий батько бере участь також воює проти України. Наприкінці грудня 2023 року Мірзоєв приїхав до неї додому "подивитися фільм". Він зґвалтував школярку та втік.

Після того, що сталося, вони продовжували спілкуватися. За словами потерпілої, ґвалтівник знімав весь процес на телефон, і залякав її.

На допиті ексвагнерівець зізнався у скоєному, але наполягає, що у нього з 14-річною дівчинкою все було з доброї волі. Перебуваючи у СІЗО, він знову просить відправити його на війну проти України.

Зазначимо, що в РФ випадки, коли "герой СВО", який повернувся з війни проти України, вчиняє нові злочини, стали буденністю.

Так, раніше повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замести сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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