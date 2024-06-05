"Хлопчики повертаються додому": у РФ "вагнерівці" зібрали банду та займалися вимаганням

У Росії затримали банду, що складалася із бойовиків "Вагнера".
В Орловській області РФ четверо ексбойовиків ПВК "Вагнера" створили організоване злочинне угруповання (ОЗУ) і протягом року займалися вимаганням.
Про це пишуть російські пропагандистські видання.
Жертви здирників були пов'язані з нелегальною торгівлею наркотиками – люди, які мали борги у наркоторговців, і "наркокур'єри".
Пропагандистський Telegram-канал Baza повідомляє, що до злочинного угруповання входили троє колишніх бойовиків ПВК "Вагнера". За даними каналу, вони забирали у постраждалих гроші, автомобілі та квартири на користь торговців наркотиками.
У місцевому ФСБ визнали, що злочинцям вдалося заволодіти трьома квартирами, п'ятьма вантажними та легковими автомобілями, а також готівкою та цінностями на загальну суму понад 10 млн рублів.
"Хлопчики повертаються додому", — з іронією наголосив український журналіст Денис Казанський.
Раніше повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замість сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.
Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.
Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.
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