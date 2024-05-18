У РФ "герой СВО" намагався задушити 12-річну дівчинку

"Герої СВО" повертаються з війни та скоюють вбивства, зґвалтування та знущання з дітей.

У російському Волгограді "герой СВО" напав на 12-річну дівчинку у під'їзді та намагався задушити.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

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Екс-окупант накинувся на шестикласницю, коли вона поверталася зі школи та зайшла до під'їзду будинку, де живе її подруга.

Він почав душити дівчинку і вона вже непритомніла, але душителя злякав чоловік з дітьми.

Через деякий час силовики затримали зловмисника. Як виявилося, це – "герой СВО". У соцмережах чоловіка опубліковано кілька фотографій в екіпіруванні ПВК "Вагнер", а також фото "нагород" за захоплення Соледара та Бахмута.

Раніше повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замість сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

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