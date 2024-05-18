В РФ "герой СВО" пытался задушить 12-летнюю девочку

"Герои СВО" возвращаются с войны и совершают убийства, изнасилования и издевательства над детьми.

В российском Волгограде "герой СВО" напал на 12-летнюю девочку в подъезде и пытался задушить.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

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Экс-оккупант накинулся на шестиклассницу, когда она возвращалась из школы и зашла в подъезд дома, где живет ее подруга.

Он начал душить девочку и она уже теряла сознание, но душителя вспугнул мужчина с детьми.

Спустя некоторое время силовики задержали злоумышленника. Как оказалось, это – "герой СВО". В соцсетях мужчины опубликованы несколько фотографий в экипировке ЧВК "Вагнер", а также фото "наград" за захват Соледара и Бахмута.

Ранее сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.

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