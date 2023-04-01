В России с почестями похоронили убийцу пятилетнего ребенка

Убийца малолетнего ребенка, отбывавший 18-летнее заключение, стал наемником ЧВК "Вагнер" в войне против Украины, где и погиб.

В городе Ясном Оренбургской области РФ торжественно простились с осужденным за убийство ребенка Владимиром Шестаковым, который стал наемником ЧВК Вагнера и был ликвидирован на войне в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

В некрологе от имени городской администрации о Шестакове написали, что его "мужество и отвагу" будут навсегда сохранены в памяти. О том, что в 2018 году он получил 18 лет за убийство пятилетнего сына, своей подруги не вспоминают.

В ходе следствия Шестаков подробно рассказывал, как по пьяни избил мальчика за то, что тот прыгал на диване. Мать мальчика попыталась его защитить, но сожитель ударил также ее.

Скорую помощь ребенку вызвали только к утру, когда малыш стал хрипеть. Спасти его врачи не смогли.

На апелляции убийцу защищали свидетели, которые говорили, что подсудимый "мог ударить ребенка по ягодицам только с воспитательной целью". Просто в тот день он не рассчитал силы.

Напомним, ранее на российском Урале с почестями похоронили наемника ЧВК "Вагнера" Сергея Молодцова, забившего до смерти собственную мать. Именно за убийство попал в тюрьму. Уже в колонии подписал контракт и пошел воевать на войну в Украине в рядах "вагнеровцев".

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