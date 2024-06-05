"Мальчики возвращаются домой": в РФ "вагнеровцы" собрали банду и занимались вымогательством

В Орловской области РФ четверо экс-боевиков ЧВК "Вагнера" создали организованную преступную группировку (ОПГ) и на протяжении года занимались вымогательством.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Жертвы вымогателей были связаны с нелегальной торговлей наркотиками – люди, у которых имелись долги у наркоторговцев, и "наркокурьеры".

Пропагандистский Telegram-канал Baza сообщает, что в преступную группировку входили трое бывших боевиков ЧВК "Вагнера". По данным канала, они забирали у пострадавших деньги, автомобили и квартиры в интересах торговцев наркотиками.

В местном ФСБ признали, что преступникам удалось завладеть тремя квартирами, пятью грузовыми и легковыми автомобилями, а также наличными деньгами и ценностями на общую сумму свыше 10 млн рублей.

"Мальчики возвращаются домой", - с иронией отметил украинский журналист Денис Казанский.

Ранее сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.

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