Россиянин ушел на войну против Украины из тюрьмы, а вернувшись, убил родственников своей бывшей.

В Пермском крае России помилованный Путиным уголовник и "герой" войны против Украины убил отца и 86-летнюю бабушку бывшей девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

35-летний ранее судимый Рустам Алтыев забил молотком до смерти отца и бабушку своей бывшей девушки, которая сбежала от него в Пермь. До этого он угрожал девушке, что если она не вернется, то он убьет их.

Сам экс-оккупант оправдывался, что совершил убийство, потому что был сильно пьян.

"Агрессивный, был судим и сидел. Ушел на "СВО" из тюрьмы, насколько я знаю. Видимо, отслужил положенное и приехал в поселок", – рассказал местный житель.

До этого Алтыев сидел за изнасилование и грабежи.

"Герой СВО", жестоко убивший двоих людей молотком

"Отличная идея была выпускать из тюрем насильников, убийц и людоедов. Бучу – в каждый российский дом", – отметил украинский журналист Денис Казанский.

Отметим, что в РФ случаи, когда вернувшийся с войны против Украины "герой СВО" совершает новые преступления, стали обыденностью.

Ранене сообщалось, что в РФ зек-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы замести следы. Другой зэк-вагнеровец, осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину. Еще один мигрант-вагнеровец в Москве изнасиловал 14-летнюю дочь другого оккупанта.

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