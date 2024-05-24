У РФ "герой СВО" став учителем і розбестив восьмикласника

Вчитель історії, який воював проти України, розбестив 15-річного восьмикласника зі своєї школи.

У Воронезькій області РФ 24-річний так званий "герой СВО", після повернення з війни проти українців, став вчителем і розбестив восьмикласника.

Про це повідомляє пропагандистський Telegram канал Baza.

За даними каналу, росіянин, навчався на автомеханіка в Курську, відслужив в армії та вступив до університету, бо завжди мріяв стати учителем історії. 2022 року вирушив "добровольцем" на війну вбивати українців.

Повернувшись додому з України не в цинковій труні, як більшість його співвітчизників, а живим, новоспечений "герой СВО" вирішив скористатися своїм новим "статусом" та здійснити мрію. "Ветерана" запросили викладати історію, суспільствознавство та ОБЖ в одній із шкіл. Також він вів групу з початкової військової підготовки для російських хлопчиків – майбутніх убивць.

23 травня "героя СВО" затримали. За версією слідства, історик вчинив розпусні дії щодо 15-річного восьмикласника зі своєї школи. Проти "ветерана СВО" порушили справу за статтею "Розпусні дії". Йому загрожує три роки позбавлення волі.

Як ми бачимо, "герої СВО" повертаються з війни і скоюють вбивства, зґвалтування та знущання з дітей.

Раніше повідомлялося, що у РФ "герой СВО" намагався задушити 12-річну дівчинку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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