Учитель истории, воеванший против Украины, развратил 15-летнего восьмиклассника из своей школы.

В Воронежской области РФ 24-летний так называмый "герой СВО", после возвращения с войны против украинцев, стал учителем и совратил восьмиклассника.

Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Baza.

По данным канала, россиянин, учился на автомеханика в Курске, отслужил в армии и поступил в университет, потому что всегда мечтал стать учителем истории. В 2022 году отправился "добровольцем" на войну убивать украинцев.

Вернувшись домой из Украины не в цинковом гробу, как большинство его соотечественников, а живым, новоиспеченный "герой СВО" решил воспользоваться своим новым "статусом" и исполнить мечту. "Ветерана" пригласили преподавать историю, обществознание и ОБЖ в одной из школ. Также он вёл группу по начальной военной подготовке для российских мальчиков – будущих убийц.

23 мая "героя СВО" задержали. По версии следствия, историк совершил развратные действия по отношению к 15-летнему восьмикласснику из своей школы. Против "ветерана СВО" возбудили дело по статье "Развратные действия". Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Как мы видим, "герои СВО" возвращаются с войны и совершают убийства, изнасилования и издевательства над детьми.

Ранее сообщалось,что в РФ "герой СВО" пытался задушить 12-летнюю девочку.

Также сообщалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

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