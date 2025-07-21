НАБУ публічно вступило в конфлікт із ДБР через справу про аварію — деталі

Державне бюро розслідувань. / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило офіційну відповідь на заяву Державного бюро розслідувань щодо підозр трьом працівникам НАБУ у зв’язку з дорожньо-транспортними пригодами.

У відомстві підтвердили, що йдеться про три окремі випадки, які сталися 2021-го (дві події) та 2023 року.

У кожному з них, як зазначає НАБУ, співробітники негайно надали потерпілим першу допомогу, викликали швидку та поліцію, а також повідомили відповідні органи. Ці факти, за словами НАБУ, задокументовані та підтверджені результатами внутрішніх розслідувань.

Реклама

У Бюро підкреслили, що працівники не зловживали службовим становищем і не намагалися уникнути відповідальності, навпаки — активно співпрацювали зі слідством.

У зв’язку з цим НАБУ вважає "незрозумілим" як проведення масових обшуків за фактами, що сталися 2–4 роки тому, так і подання клопотань про безальтернативне тримання під вартою та відсторонення всіх трьох працівників від посад. У Бюро нагадали, що такі дії мають відповідати принципам правомірності, обґрунтованості та пропорційності.

Конфлікт ДБР та НАБУ

Раніше Офіс генерального прокурора за матеріалами Державного бюро розслідувань повідомив про підозру трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро України у справах щодо дорожньо-транспортних пригод, які призвели до тяжких травм потерпілих. Про це повідомляється на сайті ДБР.

Попри публікацію, в Бюро не уточнили, коли саме сталися ці три аварії. У повідомленні всі інциденти подано під одним заголовком — без конкретизації дат чи послідовності, що може створювати враження, ніби вони трапилися одночасно. Також не зазначено, коли саме фігурантам було повідомлено про підозру.

Реклама

Що відомо про самі ДТП

Перша подія сталася у Києві. За версією слідства, співробітник НАБУ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги автомобілю, що рухався головною. Внаслідок зіткнення його машина вилетіла за межі проїзної частини та наїхала на пішохода. Потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема ампутацію лівої нижньої кінцівки.

Друга ДТП зафіксована на трасі Київ — Одеса. На 61-му кілометрі, за даними ДБР, правоохоронець під час обгону не впорався з керуванням. Автівка з’їхала з дороги, перекинулася та врізалась у будівлю автозаправної станції. Пасажирка зазнала важких травм: множинних переломів, розриву селезінки та забою головного мозку.

Третій інцидент знову стався в Києві. Працівник НАБУ, керуючи службовим авто, збив пішохода на регульованому перехресті. Потерпіла переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. За висновками експертизи, жінка дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.