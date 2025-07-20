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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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706
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ДТП на Рівненщині: троє загиблих (фото)

У Рівненській області зіткнулися дві автівки — загинули водій та двоє пасажирів легковика.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

Сьогодні, 20 липня, у Рівненському районі сталася ДТП поблизу села Антонівка Березнівської громади.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen виїжджав із другорядної дороги на головну трасу.

Керманич не надав переваги в русі та зіткнувся з автомобілем Audi.

«Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen. Їхні тіла деблокували рятувальники ДСНС. Водія Audi госпіталізували до медичного закладу», — зазначили у відомстві.

У ДТП загинуло троє осіб

У ДТП загинуло троє осіб

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, у Дніпрі водій швидкої допомоги спричинив аварію — виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один із медиків, що перебував в автівці, помер.

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