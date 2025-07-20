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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ДТП на Ровенщине: трое погибших (фото)

В Ровенской области столкнулись два автомобиля — погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

Сегодня, 20 июля, в Ровенском районе произошло ДТП вблизи села Антоновка Березновской громады.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen выезжал со второстепенной дороги на главную трассу.

Водитель не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем Audi.

«В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Водителя Audi госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

В ДТП погибли три человека

В ДТП погибли три человека

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Днепре водитель скорой помощи совершил аварию — выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Один из медиков, находившийся в автомобиле, умер.

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