ДТП на Ровенщине: трое погибших (фото)

На месте аварии

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Сегодня, 20 июля, в Ровенском районе произошло ДТП вблизи села Антоновка Березновской громады.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen выезжал со второстепенной дороги на главную трассу.

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Водитель не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем Audi.

«В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Водителя Audi госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

В ДТП погибли три человека

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Днепре водитель скорой помощи совершил аварию — выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Один из медиков, находившийся в автомобиле, умер.

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