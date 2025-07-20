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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Плен и деньги: в каких случаях военным прекращают выплаты

Если военный попал в плен или пропал без вести, государство продолжает начислять ему зарплату.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Обмен пленными

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

В Украине военнослужащим, попавшим в плен или считающимся пропавшими без вести, гарантируется ежемесячное денежное довольствие в полном объеме. Но есть важные исключения.

Об этом рассказала подполковник Оксана Леконцева, старший офицер Департамента социальной защиты Министерства обороны.

Начисления производятся по последней должности бойца и продолжаются весь период плена. Но если будет установлено, что военный сдался добровольно, самовольно оставил часть или дезертировал — выплаты прекращаются после расследования.

Каждый военнослужащий может заранее оформить распоряжение по поводу того, кому передавать право на получение денег — супругам, детям, родителям или другим близким. В случае отсутствия такого документа применяется законодательная очередность: сначала жена или муж, потом дети, потом родители, а также совершеннолетние дети и родные братья или сестры.

Впрочем, не все имеют право на выплаты. Они не начисляются:

  • лицам, осужденным за государственную измену или пособничество агрессору;

  • гражданам РФ или Белоруссии;

  • тем, кто постоянно проживает на территории этих стран.

Для оформления выплат родственникам необходимо предоставить пакет документов в ближайший территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), независимо от места жительства. Среди них — заявление, копии паспорта, ИНН, документы о родственных связях и справки об особых обстоятельствах (например, инвалидность у детей или установление опеки).

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина работает над еще одним обменом пленными.

«Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом», — сообщил глава государства.

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