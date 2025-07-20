ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2215
Час на прочитання
2 хв

Полон і гроші: у яких випадках військовим припиняють виплати

Якщо військовий потрапив у полон або зник безвісти, держава продовжує нараховувати йому зарплату. Але є винятки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

В Україні військовослужбовцям, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти, гарантується щомісячне грошове забезпечення в повному обсязі. Але є важливі винятки.

Про це розповіла підполковник Оксана Лєконцева, старший офіцер Департаменту соціального захисту Міністерства оборони.

Нарахування здійснюються за останньою посадою бійця і тривають увесь період полону. Але якщо буде встановлено, що військовий здався добровільно, самовільно залишив частину або дезертував — виплати припиняються після розслідування.

Кожен військовослужбовець може заздалегідь оформити розпорядження щодо того, кому передавати право на отримання грошей — подружжю, дітям, батькам або іншим близьким. У разі відсутності такого документа застосовується законодавча черговість: спочатку дружина або чоловік, потім діти, далі — батьки, а також повнолітні діти та рідні брати або сестри.

Втім, не всі мають право на виплати. Вони не нараховуються:

  • особам, засудженим за державну зраду чи пособництво агресору;

  • громадянам РФ або Білорусі;

  • тим, хто постійно проживає на території цих країн.

Для оформлення виплат родичам потрібно подати пакет документів до найближчого територіального центру комплектування (ТЦК і СП), незалежно від місця проживання. Серед них — заява, копії паспорта, ІПН, документи про родинні зв’язки та довідки про особливі обставини (як-от інвалідність у дітей чи встановлення опіки).

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна працює над ще одним обміном полоненими.

«Триває розмова з російською стороною щодо обмінів — продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», — повідомив глава держави.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie