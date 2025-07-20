Полон і гроші: у яких випадках військовим припиняють виплати

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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В Україні військовослужбовцям, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти, гарантується щомісячне грошове забезпечення в повному обсязі. Але є важливі винятки.

Про це розповіла підполковник Оксана Лєконцева, старший офіцер Департаменту соціального захисту Міністерства оборони.

Нарахування здійснюються за останньою посадою бійця і тривають увесь період полону. Але якщо буде встановлено, що військовий здався добровільно, самовільно залишив частину або дезертував — виплати припиняються після розслідування.

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Кожен військовослужбовець може заздалегідь оформити розпорядження щодо того, кому передавати право на отримання грошей — подружжю, дітям, батькам або іншим близьким. У разі відсутності такого документа застосовується законодавча черговість: спочатку дружина або чоловік, потім діти, далі — батьки, а також повнолітні діти та рідні брати або сестри.

Втім, не всі мають право на виплати. Вони не нараховуються:

особам, засудженим за державну зраду чи пособництво агресору;

громадянам РФ або Білорусі;

тим, хто постійно проживає на території цих країн.

Для оформлення виплат родичам потрібно подати пакет документів до найближчого територіального центру комплектування (ТЦК і СП), незалежно від місця проживання. Серед них — заява, копії паспорта, ІПН, документи про родинні зв’язки та довідки про особливі обставини (як-от інвалідність у дітей чи встановлення опіки).

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна працює над ще одним обміном полоненими.

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«Триває розмова з російською стороною щодо обмінів — продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», — повідомив глава держави.