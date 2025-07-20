У Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна і Трампа

Путін і Трамп / © Associated Press

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Президенти США та Росії можуть зустрітися, але наразі такої необхідності немає.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Остання розмова Путіна та Трампа — це прагматичний діловий діалог людей, які стоять на своїх позиціях, але готові слухати один одного. Зустріч Путіна і Трампа необхідна для фіксації підсумків великої роботи, але ця робота ще чекає», — зазначив Пєсков.

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«Зрозуміло, що президент Трамп — це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню», — додав він.

Нагадаємо, ще у лютому в Кремлі заявили, що Дональд Трамп та Путін доручили своїм помічникам підготувати зустріч між ними, заявив речник Дмитро Пєсков.

«Дату та місце зустрічі зможуть назвати тільки після опрацювання деталей зустрічі», — сказав Пєсков. Також він додав, що планування зустрічі це відмінний від запрошень Трампа до Росії процес.

Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп може відвідати Пекін у вересні, щоб взяти участь у тристоронньому саміті з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

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