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У Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна і Трампа
Зустрічі передуватиме довга підготовка, що також передбачає закріплення якихось домовленостей. Наразі говорити про зустріч лідерів зарано, бо відповідний час ще не настав.
Президенти США та Росії можуть зустрітися, але наразі такої необхідності немає.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
«Остання розмова Путіна та Трампа — це прагматичний діловий діалог людей, які стоять на своїх позиціях, але готові слухати один одного. Зустріч Путіна і Трампа необхідна для фіксації підсумків великої роботи, але ця робота ще чекає», — зазначив Пєсков.
«Зрозуміло, що президент Трамп — це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню», — додав він.
Нагадаємо, ще у лютому в Кремлі заявили, що Дональд Трамп та Путін доручили своїм помічникам підготувати зустріч між ними, заявив речник Дмитро Пєсков.
«Дату та місце зустрічі зможуть назвати тільки після опрацювання деталей зустрічі», — сказав Пєсков. Також він додав, що планування зустрічі це відмінний від запрошень Трампа до Росії процес.
Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп може відвідати Пекін у вересні, щоб взяти участь у тристоронньому саміті з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.