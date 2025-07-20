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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
30k
Час на прочитання
1 хв

Найпростіший і найшвидший рецепт ягідного пирога

Рецепт смачного літнього пирога з ягодами, швидкий та легкий у приготуванні.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Пиріг з ягодами

Пиріг з ягодами

Для того, щоб приготувати ягідний пиріг, потрібні такі інгредієнти:

  • будь-які ягоди — 200 г,

  • яйця — 2 шт.,

  • борошно — 260 г,

  • сметана — 200 г,

  • вершкове масло — 100 г,

  • цукор — 210 г,

  • ванільний цукор — 3 г,

  • розпушувач — 10 г,

  • сіль — щіпка.

Як приготувати ягідний пиріг

  • Збиваємо в мисці яйця зі звичайним цукром, з ванільним та сіллю до білої густої маси.

  • Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо його та сметану до збитої маси. Все перемішуємо.

  • Борошно просіюємо, з’єднуємо з розпушувачем і поступово додаємо до суміші.

  • Форму для випікання тіста застеляємо пергаментом, викладаємо тісто.

  • Вирівнюємо поверхню тіста, викладаємо на неї ягоди. Посипаємо їх цукром.

  • Випікаємо пиріг за 180 градусів протягом 40 хвилин.

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