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Найпростіший і найшвидший рецепт ягідного пирога
Рецепт смачного літнього пирога з ягодами, швидкий та легкий у приготуванні.
Для того, щоб приготувати ягідний пиріг, потрібні такі інгредієнти:
будь-які ягоди — 200 г,
яйця — 2 шт.,
борошно — 260 г,
сметана — 200 г,
вершкове масло — 100 г,
цукор — 210 г,
ванільний цукор — 3 г,
розпушувач — 10 г,
сіль — щіпка.
Як приготувати ягідний пиріг
Збиваємо в мисці яйця зі звичайним цукром, з ванільним та сіллю до білої густої маси.
Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо його та сметану до збитої маси. Все перемішуємо.
Борошно просіюємо, з’єднуємо з розпушувачем і поступово додаємо до суміші.
Форму для випікання тіста застеляємо пергаментом, викладаємо тісто.
Вирівнюємо поверхню тіста, викладаємо на неї ягоди. Посипаємо їх цукром.
Випікаємо пиріг за 180 градусів протягом 40 хвилин.