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Картопляний пиріг: рецепт нашвидкуруч
Якщо ви у пошуках швидкого, смачного та корисного рецепта, який не потребує десятків інгредієнтів і годин на кухні, тоді цей картопляний пиріг — саме те, що вам потрібно.
Простий у приготуванні, ситний, яскравий та універсальний — він однаково добре пасує як до сніданку, так і до вечері. Фудблогер і автор сторінки Samura, відомий своїми лаконічними, але ефектними рецептами, поділився своєю версією цієї смакоти.
Інгредієнти
- Варена картопля
- 4–5 шт.
- Болгарський перець
- 1 шт.
- Помідор
- 1 шт.
- Шпинат
- 1 жменя
- Яйця
- 3 шт.
- Молоко
- 120 мл
- Тертий сир
- ½ склянки
- Сіль
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- Перець
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- Оливкова олії (чи вершкове масло)
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Приготування
У круглу форму для запікання викладіть очищену варену картоплю. За допомогою склянки чи товкача рівномірно розімніть її, сформуйте щільний «корж» з бортиками. Це буде основа пирога.
На картопляну основу викладіть нарізаний болгарський перець, помідор і шпинат. Розподіліть рівномірно по всій поверхні.
В окремій мисці збийте яйця з молоком, додайте дрібку солі та перцю. Залийте цією сумішшю овочі у формі.
Посипте все зверху тертим сиром — щедро, але рівномірно. Саме сир утворить апетитну золотаву скоринку.
Поставте форму у попередньо розігріту духовку до 180°C. Випікайте 25–30 хв, поки заливка не «схопиться», а сир не стане золотистим.
Подавати пиріг найкраще теплим. До нього чудово пасує ложка сметани, соус на йогуртовій основі чи легкий салат із зелені.
Цей картопляний пиріг — справжня страва-конструктор, яка рятує у ситуаціях «нічого готувати» та «усе під рукою». Мінімум зусиль, максимум смаку — саме те, що потрібно сучасній господині у буденному темпі життя.