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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Картопляний пиріг: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви у пошуках швидкого, смачного та корисного рецепта, який не потребує десятків інгредієнтів і годин на кухні, тоді цей картопляний пиріг — саме те, що вам потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Картопляний пиріг з овочами instagram.com_samura_cooking

Картопляний пиріг з овочами instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Простий у приготуванні, ситний, яскравий та універсальний — він однаково добре пасує як до сніданку, так і до вечері. Фудблогер і автор сторінки Samura, відомий своїми лаконічними, але ефектними рецептами, поділився своєю версією цієї смакоти.

Інгредієнти

Варена картопля
4–5 шт.
Болгарський перець
1 шт.
Помідор
1 шт.
Шпинат
1 жменя
Яйця
3 шт.
Молоко
120 мл
Тертий сир
½ склянки
Сіль
Перець
Оливкова олії (чи вершкове масло)

Приготування

  1. У круглу форму для запікання викладіть очищену варену картоплю. За допомогою склянки чи товкача рівномірно розімніть її, сформуйте щільний «корж» з бортиками. Це буде основа пирога.

  2. На картопляну основу викладіть нарізаний болгарський перець, помідор і шпинат. Розподіліть рівномірно по всій поверхні.

  3. В окремій мисці збийте яйця з молоком, додайте дрібку солі та перцю. Залийте цією сумішшю овочі у формі.

  4. Посипте все зверху тертим сиром — щедро, але рівномірно. Саме сир утворить апетитну золотаву скоринку.

  5. Поставте форму у попередньо розігріту духовку до 180°C. Випікайте 25–30 хв, поки заливка не «схопиться», а сир не стане золотистим.

  6. Подавати пиріг найкраще теплим. До нього чудово пасує ложка сметани, соус на йогуртовій основі чи легкий салат із зелені.

Цей картопляний пиріг — справжня страва-конструктор, яка рятує у ситуаціях «нічого готувати» та «усе під рукою». Мінімум зусиль, максимум смаку — саме те, що потрібно сучасній господині у буденному темпі життя.

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