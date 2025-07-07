Картопляний пиріг: рецепт нашвидкуруч

Картопляний пиріг з овочами instagram.com_samura_cooking / © Instagram

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Простий у приготуванні, ситний, яскравий та універсальний — він однаково добре пасує як до сніданку, так і до вечері. Фудблогер і автор сторінки Samura, відомий своїми лаконічними, але ефектними рецептами, поділився своєю версією цієї смакоти.

Інгредієнти Варена картопля 4–5 шт. Болгарський перець 1 шт. Помідор 1 шт. Шпинат 1 жменя Яйця 3 шт. Молоко 120 мл Тертий сир ½ склянки Сіль Перець Оливкова олії (чи вершкове масло)

Приготування

У круглу форму для запікання викладіть очищену варену картоплю. За допомогою склянки чи товкача рівномірно розімніть її, сформуйте щільний «корж» з бортиками. Це буде основа пирога. На картопляну основу викладіть нарізаний болгарський перець, помідор і шпинат. Розподіліть рівномірно по всій поверхні. В окремій мисці збийте яйця з молоком, додайте дрібку солі та перцю. Залийте цією сумішшю овочі у формі. Посипте все зверху тертим сиром — щедро, але рівномірно. Саме сир утворить апетитну золотаву скоринку. Поставте форму у попередньо розігріту духовку до 180°C. Випікайте 25–30 хв, поки заливка не «схопиться», а сир не стане золотистим. Подавати пиріг найкраще теплим. До нього чудово пасує ложка сметани, соус на йогуртовій основі чи легкий салат із зелені.

Цей картопляний пиріг — справжня страва-конструктор, яка рятує у ситуаціях «нічого готувати» та «усе під рукою». Мінімум зусиль, максимум смаку — саме те, що потрібно сучасній господині у буденному темпі життя.