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- Украина
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В Винницкой области младенец погиб в ужасном ДТП: фото
58-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Автомобиль KIA слетел с дороги и врезался в дерево.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области, опубликовав фото с места аварии.
Авария произошла 12 июля между селом Кислицкое и поселком Вапнярка Тульчинского района.
По предварительной информации, 58-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Кроме двух погибших, еще три человека пострадали — водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства аварии выясняются. Расследование продолжается.
Напомним, ранее на Киевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором трагически погиб 9-летний мальчик