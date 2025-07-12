В Винницкой области младенец погиб в ужасном ДТП: фото

Автомобиль КIА попал в смертельное ДТП в Винницкой области / © Национальная полиция Винницкой области

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В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Автомобиль KIA слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области, опубликовав фото с места аварии.

Авария произошла 12 июля между селом Кислицкое и поселком Вапнярка Тульчинского района.

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По предварительной информации, 58-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

© Национальная полиция Винницкой области

Кроме двух погибших, еще три человека пострадали — водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

© Национальная полиция Винницкой области

Обстоятельства аварии выясняются. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее на Киевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором трагически погиб 9-летний мальчик