ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
538
Время на прочтение
1 мин

В Винницкой области младенец погиб в ужасном ДТП: фото

58-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП в Винницкой области

Автомобиль КIА попал в смертельное ДТП в Винницкой области / © Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Автомобиль KIA слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области, опубликовав фото с места аварии.

Авария произошла 12 июля между селом Кислицкое и поселком Вапнярка Тульчинского района.

По предварительной информации, 58-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

/ © Национальная полиция Винницкой области

© Национальная полиция Винницкой области

Кроме двух погибших, еще три человека пострадали — водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

/ © Национальная полиция Винницкой области

© Национальная полиция Винницкой области

Обстоятельства аварии выясняются. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Киевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором трагически погиб 9-летний мальчик

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie