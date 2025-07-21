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В России "герой СВО" зарезал жену в первую брачную ночь
Оккупант зарезал женщину ножом в первую брачную ночь, а на суде снова попросился на фронт.
В России так называемый «герой СВО» из Тюменской области зарезал жену в брачную ночь, а после приговора снова попросился на войну против Украины.
Как сообщает пропагандистские сайты, обратил внимание украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов.
Он отметил, что российский суд приговорил участника войны против Украины, оккупанта Алексея Марчукова к 12,5 годам строгого режима за убийство жены. Оккупант зарезал женщину ножом в первую ночь после регистрации брака. Причиной стала ревность, усиленная алкоголем. Россиянка не дождалась «белой лады». Она скончалась от потери крови.
По словам сына убитой россиянки, отчим по-прежнему избивал его мать, а на войну попал, чтобы избежать тюрьмы. Теперь, уже осужденный за убийство, оккупант заявил в суде, что хочет вернуться на фронт.
«Элита России во всей красе. Путинские герои», — с сарказмом заметил Бутусов.
Ранее сообщалось, что в РФ женщина отправила на войну против Украины мужчину и двух сыновей. Все они погибли.