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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

Як вибрати стиглий та смачний кавун: перевірені методи

Щоб вибрати стиглий кавун, зверніть увагу на звук, шкірку, пляму на боці, хвостик та загальний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кавун

Кавун

В Україні почався сезон кавунів. Нерідко трапляється, коли куплений кавун виявився водянистим. У результаті гроші витрачено даремно, а настрій зіпсовано.

Ось декілька порад, як вибрати стиглий кавун:

Розмір кавуна

Від розміру кавуна його смак абсолютно не залежить. Солодким буде і маленький — до 5 кг, і великий — від 10 кг. Але практика показує, що у великому кавуні багато рідини й він буде соковитим.

Колір кавуна

Забарвлення кавуна повинна бути насиченою і контрастною. Смужки кавуна повинні бути не розмитими, а чіткими. Чим темніше смужки на кавуні — тим краще, він тоді буде стиглим та соковитим.

Зверніть увагу на хвостик кавуна

Хвостик — важливий елемент, який дозволить визначити якість кавуна. Якщо хвостик обрізаний — сміливо йдіть до іншого продавця, через те, що це говорить про спробу приховати якість кавуна.

Дуже сухий хвостик говорить про те, що кавун давно зірваний з баштану і довго подорожував. Але такий хвостик найчастіше говорить про те, що кавун стиглий.

Мокрий хвостик — плід ще не дозрів. Колір хвостика у несолодкого кавуна — зелений або темно-зелений.

Постукайте по кавуну

Кірка кавуна повинна бути тверда і стиглий фрукт підчепити нігтем ви не зможете.

Покладіть кавун на долоню і постукайте по ньому. Він повинен резонувати на другу руку. Сам звук повинен бути дзвінкий. Якщо звук глухий або плоский — то кавун вже перезрів.

Придивіться до плями на кавуні

Усі кавуни під час дозрівання лежать на землі й на цьому місці з’являється пляма, яке відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у стиглого кавуна повинен бути насичено-жовтим або темно-помаранчевим.

А ось світло-жовті або білі плями зазвичай у кавунів, які ще не дозріли.

Раніше ми писали, чи можна їсти кавун під час дієти. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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