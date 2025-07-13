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Як вибрати стиглий та смачний кавун: перевірені методи
Щоб вибрати стиглий кавун, зверніть увагу на звук, шкірку, пляму на боці, хвостик та загальний вигляд.
В Україні почався сезон кавунів. Нерідко трапляється, коли куплений кавун виявився водянистим. У результаті гроші витрачено даремно, а настрій зіпсовано.
Ось декілька порад, як вибрати стиглий кавун:
Розмір кавуна
Від розміру кавуна його смак абсолютно не залежить. Солодким буде і маленький — до 5 кг, і великий — від 10 кг. Але практика показує, що у великому кавуні багато рідини й він буде соковитим.
Колір кавуна
Забарвлення кавуна повинна бути насиченою і контрастною. Смужки кавуна повинні бути не розмитими, а чіткими. Чим темніше смужки на кавуні — тим краще, він тоді буде стиглим та соковитим.
Зверніть увагу на хвостик кавуна
Хвостик — важливий елемент, який дозволить визначити якість кавуна. Якщо хвостик обрізаний — сміливо йдіть до іншого продавця, через те, що це говорить про спробу приховати якість кавуна.
Дуже сухий хвостик говорить про те, що кавун давно зірваний з баштану і довго подорожував. Але такий хвостик найчастіше говорить про те, що кавун стиглий.
Мокрий хвостик — плід ще не дозрів. Колір хвостика у несолодкого кавуна — зелений або темно-зелений.
Постукайте по кавуну
Кірка кавуна повинна бути тверда і стиглий фрукт підчепити нігтем ви не зможете.
Покладіть кавун на долоню і постукайте по ньому. Він повинен резонувати на другу руку. Сам звук повинен бути дзвінкий. Якщо звук глухий або плоский — то кавун вже перезрів.
Придивіться до плями на кавуні
Усі кавуни під час дозрівання лежать на землі й на цьому місці з’являється пляма, яке відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у стиглого кавуна повинен бути насичено-жовтим або темно-помаранчевим.
А ось світло-жовті або білі плями зазвичай у кавунів, які ще не дозріли.
Раніше ми писали, чи можна їсти кавун під час дієти. Більше про це читайте у новині.