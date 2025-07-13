Как выбрать спелый и вкусный арбуз: проверенные методы

Арбуз

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В Украине начался сезон арбузов. Нередко случается, когда купленный арбуз оказался водянистым. В результате деньги потрачены впустую, а настроение испорчено.

Вот несколько советов, как выбрать спелый арбуз:

Размер арбуза

От размера арбуза его вкус совсем не зависит. Сладким будет и маленький — до 5 кг, и большой — от 10 кг. Но практика показывает, что в большом арбузе много жидкости и он будет сочным.

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Цвет арбуза

Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски арбуза должны быть не размытыми, а четкими.

Обратите внимание на хвостик арбуза

Хвостик — важный элемент, который позволит определить качество арбуза. Если хвостик обрезан — смело идите к другому продавцу, потому что это говорит о попытке скрыть качество арбуза.

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Очень сухой хвостик говорит о том, что арбуз давно сорван с баштана и долго путешествовал. Но такой хвостик чаще всего говорит о том, что арбуз спел.

Мокрый хвостик — плод еще не созрел. Цвет хвостика у несладкого арбуза — зеленый или темно-зеленый.

Постучите по арбузу

Корка арбуза должна быть жесткая и спелый фрукт подцепить ногтем вы не сможете.

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Положите арбуз на ладонь и постучите по нему. Он должен резонировать на другую руку. Сам звук должен быть звонкий.

Присмотритесь к пятну на арбузе

Все арбузы во время созревания лежат на земле и на этом месте появляется пятно, отличающееся от остальной окраски. Цвет пятна у спелого арбуза должен быть насыщенно-желтым или темно-оранжевым.

А вот светло-желтые или белые пятна обычно у арбузов, которые еще не созрели.

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Ранее мы писали, можно ли есть арбуз во время диеты. Больше об этом читайте в новости.