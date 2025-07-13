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Как выбрать спелый и вкусный арбуз: проверенные методы
Чтобы выбрать спелый арбуз, обратите внимание на звук, кожуру, пятно на боку, хвостик и общий вид.
В Украине начался сезон арбузов. Нередко случается, когда купленный арбуз оказался водянистым. В результате деньги потрачены впустую, а настроение испорчено.
Вот несколько советов, как выбрать спелый арбуз:
Размер арбуза
От размера арбуза его вкус совсем не зависит. Сладким будет и маленький — до 5 кг, и большой — от 10 кг. Но практика показывает, что в большом арбузе много жидкости и он будет сочным.
Цвет арбуза
Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски арбуза должны быть не размытыми, а четкими.
Обратите внимание на хвостик арбуза
Хвостик — важный элемент, который позволит определить качество арбуза. Если хвостик обрезан — смело идите к другому продавцу, потому что это говорит о попытке скрыть качество арбуза.
Очень сухой хвостик говорит о том, что арбуз давно сорван с баштана и долго путешествовал. Но такой хвостик чаще всего говорит о том, что арбуз спел.
Мокрый хвостик — плод еще не созрел. Цвет хвостика у несладкого арбуза — зеленый или темно-зеленый.
Постучите по арбузу
Корка арбуза должна быть жесткая и спелый фрукт подцепить ногтем вы не сможете.
Положите арбуз на ладонь и постучите по нему. Он должен резонировать на другую руку. Сам звук должен быть звонкий.
Присмотритесь к пятну на арбузе
Все арбузы во время созревания лежат на земле и на этом месте появляется пятно, отличающееся от остальной окраски. Цвет пятна у спелого арбуза должен быть насыщенно-желтым или темно-оранжевым.
А вот светло-желтые или белые пятна обычно у арбузов, которые еще не созрели.
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