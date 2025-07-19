Фейерверк влетел в толпу на празднике: есть раненые, среди них ребенок

Фейерверк / © Associated Press

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Вечером пятницы, 18 июля, во время праздничного фейерверка на ярмарке Rheinkirmes в немецком Дюссельдорфе, один из пиротехнических зарядов неожиданно полетел в сторону зрителей и взорвался прямо в толпе. По официальной информации полиции, 19 человек получили травмы, по меньшей мере один ребенок среди пострадавших, четверо — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило издание Bild.

Предварительно известно, что заряд изменил направление и взорвался на земле — в зоне между Рейнским мостом и Рейнскими лугами. Очевидцы утверждают, что в толпу влетели по меньшей мере два элемента фейерверка. По версии организаторов, могла перевернуться пусковая установка или произошел сбой в работе оборудования.

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Пожарная служба сообщила, что некоторые пострадавшие получили ожоги. Бригады экстренной помощи действовали на месте сразу, ведь присутствовали из-за проведения массового мероприятия. Свидетели отметили, что даже прохожие помогали держать капельницы и оказывали поддержку раненым.

Несмотря на инцидент, шоу продолжалось еще несколько минут. Организаторы впоследствии объявили о досрочном завершении мероприятия. Полиция открыла расследование обстоятельств инцидента. Рассматривается вопрос, будут ли продолжать традицию фейерверков на Rheinkirmes в следующем году.

Напомним, на севере Франции в городе Лилль трагически погибла пятидневная девочка по имени Зайнеб-Кассандра после того, как, вероятно, была сброшена с кроватки шестилетним мальчиком, которого оставили без присмотра в палате новорожденных.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке 61-летний мужчина умер после того, как его засосало в аппарат МРТ.

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