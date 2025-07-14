В США произошла стрельба в церкви: есть погибшие

Полиция США / © Associated Press

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Два человека погибли в церкви в Лексингтоне, штат Кентукки, после того, как подозреваемый застрелил правоохранителя, сообщает полиция. Подозреваемый мертв.

Об этом пишет CNN .

Две женщины погибли в результате стрельбы в баптистской церкви на Ричмонд-роуд в Лексингтоне, штат Кентукки, после того, как мужчина застрелил государственного полицейского вблизи городского аэропорта, сообщили чиновники. Двое мужчин также получили ранения в результате стрельбы в церкви.

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Стрельба вблизи аэропорта Блу-Грасс произошла около 11:35 утра по местному времени после того, как полицейский остановил автомобиль после получения сигнала считывателя номерных знаков.

Подозреваемый скрылся с места происшествия и угнал автомобиль, прежде чем оказаться у баптистской церкви примерно в 15 милях, сообщил начальник полиции Лексингтона Лоуренс Везерс во время пресс-конференции.

Предварительная информация свидетельствует о том, что подозреваемый мог иметь связь с людьми в церкви, сказал Везерс, не прибегая к подробностям. Затем подозреваемый "открыл огонь по людям на территории церкви", сказал он.

Трое офицеров, прибывших на место происшествия, застрелили подозреваемого, объявленного мертвым на месте происшествия.

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Личность стрелка была установлена, но полиция не разглашает его имя. По словам официальных лиц, семья стрелка пока не была сообщена об инциденте.

Погибшие жертвы были идентифицированы как 34-летняя Кристина Комбс и 72-летняя Беверли Гамм.

Мужчин, получивших ранения в результате стрельбы, доставили в больницу, сказал Везерс. Один мужчина находится в критическом состоянии, а другой стабильный, добавил он.

Первая стрельба не была связана с непосредственно аэропортом, сообщила полиция. "Наша команда на месте направляет пассажиров на открытую стоянку. Все рейсы и операции сейчас продолжаются в обычном режиме", - сообщили представители аэропорта.

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Напомним, на концерте американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, когда исполнитель выступал на сцене. К сожалению, есть пострадавшие.