В центре Брюсселя произошла стрельба: что известно

Стрельба произошла в историческом центре Брюсселя / © Associated Press

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В субботу, 12 июля, в историческом центре бельгийской столицы Брюсселя, возле площади Гран-плас, которая привлекает тысячи туристов, раздались выстрелы.

Об этом сообщило издание The Brussels Times.

Неизвестный мужчина открыл огонь по офицерам полиции, которые находились на улице. Случайная пуля попала в витрину магазина, но о пострадавших среди прохожих или полицейских не сообщалось.

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Полицейские открыли ответный огонь и ранили стрелка в левую ногу. Впоследствии он был задержан.

По словам представителя Брюссельской пожарной команды, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Сейчас продолжается расследование для установления точных обстоятельств инцидента.

Прокуратура пока не дает комментариев.

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Улицу Рю-де-Пьер, где произошла перестрелка, временно закрыла полиция для обеспечения безопасности района.

Напомним, ранее в Германии неизвестный открыл огонь из окна жилого дома и ранил случайного прохожего, который оказался украинцем.