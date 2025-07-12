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В центре Брюсселя произошла стрельба: что известно
Полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы в их сторону и ранили стрелка.
В субботу, 12 июля, в историческом центре бельгийской столицы Брюсселя, возле площади Гран-плас, которая привлекает тысячи туристов, раздались выстрелы.
Об этом сообщило издание The Brussels Times.
Неизвестный мужчина открыл огонь по офицерам полиции, которые находились на улице. Случайная пуля попала в витрину магазина, но о пострадавших среди прохожих или полицейских не сообщалось.
Полицейские открыли ответный огонь и ранили стрелка в левую ногу. Впоследствии он был задержан.
По словам представителя Брюссельской пожарной команды, пострадавшего мужчину доставили в больницу.
Сейчас продолжается расследование для установления точных обстоятельств инцидента.
Прокуратура пока не дает комментариев.
Улицу Рю-де-Пьер, где произошла перестрелка, временно закрыла полиция для обеспечения безопасности района.
Напомним, ранее в Германии неизвестный открыл огонь из окна жилого дома и ранил случайного прохожего, который оказался украинцем.