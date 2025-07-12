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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В центре Брюсселя произошла стрельба: что известно

Полицейские открыли огонь в ответ на выстрелы в их сторону и ранили стрелка.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Гран-плас в Брюсселе

Стрельба произошла в историческом центре Брюсселя / © Associated Press

В субботу, 12 июля, в историческом центре бельгийской столицы Брюсселя, возле площади Гран-плас, которая привлекает тысячи туристов, раздались выстрелы.

Об этом сообщило издание The Brussels Times.

Неизвестный мужчина открыл огонь по офицерам полиции, которые находились на улице. Случайная пуля попала в витрину магазина, но о пострадавших среди прохожих или полицейских не сообщалось.

Полицейские открыли ответный огонь и ранили стрелка в левую ногу. Впоследствии он был задержан.

По словам представителя Брюссельской пожарной команды, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Сейчас продолжается расследование для установления точных обстоятельств инцидента.

Прокуратура пока не дает комментариев.

Улицу Рю-де-Пьер, где произошла перестрелка, временно закрыла полиция для обеспечения безопасности района.

Напомним, ранее в Германии неизвестный открыл огонь из окна жилого дома и ранил случайного прохожего, который оказался украинцем.

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