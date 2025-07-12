У центрі Брюсселя сталася стрілянина: що відомо

Стрілянина сталася в історичному центрі Брюсселя / © Associated Press

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У суботу, 12 липня, в історичному центрі бельгіської столиці Брюсселя, біля площі Гран-плас, яка приваблює тисячі туристів, пролунали постріли.

Про це повідомило видання The Brussels Times.

Невідомий чоловік відкрив вогонь по офіцерах поліції, які перебували на вулиці. Випадкова куля влучила у вітрину магазину, але про постраждалих серед перехожих чи поліцейських не повідомлялося.

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Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та поранили стрільця в ліву ногу. Згодом його було затримано.

За словами речника Брюссельської пожежної команди, постраждалого чоловіка доставили до лікарні.

Наразі триває розслідування для встановлення точних обставин інциденту.

Прокуратура наразі не дає коментарів.

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Вулицю Рю-де-П’єр, де сталася перестрілка, тимчасово закрила поліція для забезпечення безпеки району.

Нагадаємо, раніше у Німеччині невідомий відкрив вогонь з вікна житлового будинку і поранив випадкового перехожого, який виявився українцем.