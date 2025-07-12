Помста за вбивство однорічного малюка: що сталося з операторами ворожих дронів

ЗСУ помстилися за вбивство однорічного хлопчика на Херсонщині / © СБУ

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Українські воїни помстилися російським операторам дронів, які 9 липня безпілотником «Молния» атакували подвір’я житлового будинку в селі Правдине на Херсонщині, убивши однорічного Дмитрика та поранивши його бабусю..

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни з’ясували, що удару по Правдиному ворог завдав з району тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також було встановлено, що екіпаж російських воєнних злочинці перебував у п’ятиповерховому нежитловому будинку у Голій Пристані.

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«У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося», - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Очевидно, операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, було знищено.

Нагадаємо, російські окупанти перетворили Херсонщину на територію для «сафарі», полюючи на цивільне населення за допомогою дронів.