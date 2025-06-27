- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 5476
- Час на прочитання
- 2 хв
Російські війська навмисно бʼють дронами по мирному населенню — звіт ООН
Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляє про зростання кількості атак російських військових на цивільне населення України з використанням FPV-дронів.
Російські військові дедалі частіше використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному населенню в Україні.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ).
У звіті зазначається, що безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення цивільних осіб в Україні, а в деякі місяці навіть випередили за цим показником більш потужну зброю, таку як ракети, артилерія та авіаційні бомби.
Згідно з аналізом ООН, російські військові навмисно атакували цивільних, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. Серед зафіксованих Місією жертв — мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.
«Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні задокументувала та проаналізувала обставини цих атак і дійшла висновку, що націлювання операторами дронів на практиці порушило основні принципи міжнародного гуманітарного права щодо розрізнення та обережності. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином», — йдеться у звіті.
Крім безпосередніх людських жертв, дронові атаки унеможливлюють надання гуманітарної допомоги. Працівники неурядових організацій, медики та державні службовці не можуть безпечно пересуватися ураженими районами, а цивільне населення позбавляється доступу до базових послуг, медицини та харчування. Найбільше від цього страждають літні люди та особи з інвалідністю, які залишаються в небезпечних районах через обмежені можливості евакуації.
Раніше повідомлялося, що росіяни вбили мирного жителя на Херсонщині.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула ціла родина.