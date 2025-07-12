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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
119
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2 хв

В українських школах з’являться FPV-дрони: що передбачає нова програма

Українських школярів навчатимуть керувати бойовими дронами, зупиняти кровотечу і надавати першу допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Школа

Школа / © Unsplash

Українських школярів почнуть навчати керувати FPV-дронами, користуватися радіозв’язком та надавати домедичну допомогу. В рамках впровадження оновленого переліку обладнання для предмета «Захист України».

Про це заявили у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з повідомленням МОН, тепер у навчальних закладах будуть встановлені симулятори керування дронами типу FPV, а також наявні справжні дрони для практичного використання. Відтепер школярі зможуть не лише вивчати теорію, а й проходити реалістичні тренінги.

Крім того, у переліку обладнання:

  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,

  • планшети та мультимедійне обладнання,

  • манекени для тренування з надання першої допомоги,

  • каски, бронежилети, протигази та засоби хімзахисту,

  • сучасні радіостанції для вивчення основ зв’язку.

Як зазначають у Міносвіти, оновлений підхід має на меті сформувати в учнів практичні вміння реагування в надзвичайних ситуаціях, навчити основ тактичної медицини, критичного мислення та захисту від дезінформації.

«Кожен школяр має вміти надати допомогу, користуватись засобами захисту й орієнтуватися у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.

З 2023 року курс «Захист України» більше не є формальністю — замість звичайних занять учні проходять інтенсивні тренінги тривалістю 6–8 годин щомісяця. Заняття відбуваються у спеціально обладнаних класах і осередках безпеки.

Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, продовжиться.

Станом на сьогодні, щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.

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