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- Укрaїнa
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В українських школах з’являться FPV-дрони: що передбачає нова програма
Українських школярів навчатимуть керувати бойовими дронами, зупиняти кровотечу і надавати першу допомогу.
Українських школярів почнуть навчати керувати FPV-дронами, користуватися радіозв’язком та надавати домедичну допомогу. В рамках впровадження оновленого переліку обладнання для предмета «Захист України».
Про це заявили у Міністерстві освіти і науки.
Згідно з повідомленням МОН, тепер у навчальних закладах будуть встановлені симулятори керування дронами типу FPV, а також наявні справжні дрони для практичного використання. Відтепер школярі зможуть не лише вивчати теорію, а й проходити реалістичні тренінги.
Крім того, у переліку обладнання:
інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,
планшети та мультимедійне обладнання,
манекени для тренування з надання першої допомоги,
каски, бронежилети, протигази та засоби хімзахисту,
сучасні радіостанції для вивчення основ зв’язку.
Як зазначають у Міносвіти, оновлений підхід має на меті сформувати в учнів практичні вміння реагування в надзвичайних ситуаціях, навчити основ тактичної медицини, критичного мислення та захисту від дезінформації.
«Кожен школяр має вміти надати допомогу, користуватись засобами захисту й орієнтуватися у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.
З 2023 року курс «Захист України» більше не є формальністю — замість звичайних занять учні проходять інтенсивні тренінги тривалістю 6–8 годин щомісяця. Заняття відбуваються у спеціально обладнаних класах і осередках безпеки.
Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, продовжиться.
Станом на сьогодні, щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.