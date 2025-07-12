В українських школах з’являться FPV-дрони: що передбачає нова програма

Школа / © Unsplash

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Українських школярів почнуть навчати керувати FPV-дронами, користуватися радіозв’язком та надавати домедичну допомогу. В рамках впровадження оновленого переліку обладнання для предмета «Захист України».

Про це заявили у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з повідомленням МОН, тепер у навчальних закладах будуть встановлені симулятори керування дронами типу FPV, а також наявні справжні дрони для практичного використання. Відтепер школярі зможуть не лише вивчати теорію, а й проходити реалістичні тренінги.

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Крім того, у переліку обладнання:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,

планшети та мультимедійне обладнання,

манекени для тренування з надання першої допомоги,

каски, бронежилети, протигази та засоби хімзахисту,

сучасні радіостанції для вивчення основ зв’язку.

Як зазначають у Міносвіти, оновлений підхід має на меті сформувати в учнів практичні вміння реагування в надзвичайних ситуаціях, навчити основ тактичної медицини, критичного мислення та захисту від дезінформації.

«Кожен школяр має вміти надати допомогу, користуватись засобами захисту й орієнтуватися у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.

З 2023 року курс «Захист України» більше не є формальністю — замість звичайних занять учні проходять інтенсивні тренінги тривалістю 6–8 годин щомісяця. Заняття відбуваються у спеціально обладнаних класах і осередках безпеки.

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Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, продовжиться.

Станом на сьогодні, щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.