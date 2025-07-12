На Одещині у свій день народження потонула 2-річна дівчинка

Дитина втопилася у басейні / © Pixabay

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У Чорноморську загинула дитина, яка у день свого народження приїхала з родиною на відпочинок із Києва. Батьки на хвилину залишили її без нагляду у басейні.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«В Одеському районі смерть забрала дворічну дівчинку, яка у день свого народження приїхала з родиною на відпочинок із Києва. Коли мама ще розпаковувала валізи, дитина пішла до басейну на подвір’ї. Всього кілька хвилин недогляду за донечкою обернулися трагедією», — йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, у селі Інгульської громади, Миколаївської області сталася трагедія — під час купання в річці Інгул загинула дитина. Рятувальники виявили тіло наступного ранку лише за кілька метрів від берега.