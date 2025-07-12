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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Лучшие авто для семьи 2025 года: кто они

Рейтинг лучших авто для семей показал новых фаворитов — Jeep остался за пределами списка.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © pixabay.com

Американское агентство Kelley Blue Book обнародовало рейтинг 12 лучших автомобилей для семей, однако в списке не оказалось ни одной модели бренда Jeep, что стало неожиданностью для многих поклонников марки.

Об этом пишет UA. Motors».

В списке лидеров — Chevrolet Tahoe, Hyundai Santa Fe, Kia Telluride и Toyota Sienna. Эксперты оценивали транспорт по ключевым критериям: безопасность, комфорт, емкость, надежность, стоимость, простота установки детских кресел и общий опыт вождения.

Для объективности к тестированию привлекали реальные семьи с детьми всех возрастов — от младенцев до подростков.

В то же время фанаты Jeep подвергли критике отсутствие бренда в рейтинге. По их словам, модели Grand Cherokee L и Compass полностью отвечают требованиям для семейного автомобиля. Grand Cherokee L имеет третий ряд сидений, а Compass получил 81 балл из 100 по надежности по версии JD Power.

К тому же Grand Cherokee был признан Top Safety Pick по оценке Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).

Несмотря на это, аналитики считают, что конкуренция в сегменте семейного транспорта растет, и не адаптирующиеся к изменениям производители могут потерять позиции в ближайшие годы.

Напомним, ранее автоэксперты составили рейтинг надежных машин.

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