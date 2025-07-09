Можно ли есть арбуз во время диеты - рассказали эксперты

Арбуз / © pixabay.com

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Арбуз не только не мешает худеть, но и может помогать в этом, если потреблять его правильно.

Об этом рассказали эксперты EastFruit

Арбуз на 90% состоит из воды — это делает его идеальным продуктом для жаркого сезона. Он не только прекрасно увлажняет организм, но и помогает выводить излишки натрия. Кроме того, в мякоти содержится много калия, витаминов С, А и В6, которые поддерживают сердце, кожу и иммунную систему.

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Один из важнейших компонентов арбуза — ликопин, который также встречается в помидорах. Это мощный антиоксидант, который снижает уровень «плохого» холестерина и уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно полезное вещество — цитруллин, аминокислота, способствующая расширению сосудов и нормализации давления.

Что касается калорий — арбуз действительно сладкий, но в 100 граммах мякоти — всего 6-7 граммов природных сахаров и примерно 30 килокалорий. Для сравнения: в яблоке — 50-60 ккал, в банане — около 90. Поэтому даже большая порция арбуза редко «переступает» границу в 100 ккал.

Да, у арбуза высокий гликемический индекс, но низкая гликемическая нагрузка, что означает: уровень сахара в крови после его потребления возрастает не критично, особенно если есть фрукт в рамках сбалансированного рациона.

Это подтверждает и исследование, участники эксперимента, которые заменяли арбузом высококалорийные перекусы, снижали вес, уровень жира в организме и артериальное давление.

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Но и здесь важна мера. Чрезмерное потребление арбуза может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, особенно у чувствительных людей. Также не стоит есть его на ночь в сочетании с большим количеством другой пищи.

Миф о том, что «арбуз на ночь = лишний вес» — научно не подтвержден. Для набора веса в целом нужен калорийный избыток, а не отдельный вечерний фрукт.

Популярность арбуза в Украине растет. В июле 2025 года продажи выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует не только о сезонном интересе, но и об изменении пищевых привычек и отношения к фруктам.

«Как и с большинством продуктов, важен контекст. Если арбуз — часть сбалансированного питания с овощами, белками и здоровыми жирами, он будет другом для организма, а не врагом», — отмечает Екатерина Зверева, руководитель EastFruit и Украинской плодоовощной ассоциации.

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Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали аж 12 причин, почему обязательно надо есть арбуз