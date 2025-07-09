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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Как не дать помидорам потрескаться еще на грядке: советы экспертов

Помидоры могут лопнуть еще до того, как успеют созреть. Причина — не только в дождях. Эксперты объяснили, как предотвратить растрескивание.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Помидоры

Помидоры / © Unsplash

Иногда еще зеленые помидоры на кустах начинают трескаться — кожица рвется, и плод портится просто на глазах. Такие томаты уже не закрутишь на зиму и долго не сохранишь. Почему так происходит и что с этим делать, объяснили специалисты.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Главная причина — неравномерный полив. Если долго не поливать, а потом обильно залить водой или как вдруг пройдет сильный дождь после жары — помидор начинает быстро расти, а кожица не успевает растянуться и шелушится. То же самое может произойти и после резкого повышения температуры или если растение «перекормить» удобрениями.

Особенно часто трескаются мелкие сорта, например черри. Но такое бывает и с крупными, если за ними не правильно ухаживать.

Что делать?

  • Если видите, что плод потрескался — лучше сразу сорвать его, даже недозревший. Иначе быстро сгниет или заболеет.

  • Поливайте помидоры регулярно — не «заливать» и не сушить.

  • Чтобы дожди не портили урожай — подсыпьте вокруг кустов мульчу (сено, солому или опилки), она будет удерживать влагу и не даст земле пересыхать.

Такие простые советы помогут сохранить помидоры целыми, вкусными и пригодными для закруток.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры для лучшего вкуса и от фитофторы.

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