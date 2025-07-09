ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Як не дати помідорам потріскатися ще на грядці: поради експертів

Помідори можуть луснути ще до того, як встигнуть дозріти. Причина — не лише у дощах. Експерти пояснили, як запобігти розтріскуванню.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Помідори

Помідори / © Unsplash

Іноді ще зелені помідори на кущах починають тріскатись — шкірка рветься, і плід псується просто на очах. Такі томати вже не закрутиш на зиму й довго не збережеш. Чому так відбувається і що з цим робити, пояснили фахівці.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Головна причина — нерівномірний полив. Якщо довго не поливати, а потім рясно залити водою або як раптом пройде сильний дощ після спеки — помідор починає швидко рости, а шкірка не встигає розтягнутись і лускається. Те саме може статися і після різкого підвищення температури або якщо рослину «перегодувати» добривами.

Особливо часто тріскаються дрібні сорти, наприклад чері. Але таке буває і з великими, якщо за ними неправильно доглядати.

Що робити?

  • Якщо бачите, що плід потріскався — краще одразу зірвати його, навіть недозрілий. Інакше швидко згниє або захворіє.

  • Поливайте помідори регулярно — не «заливати» й не сушити.

  • Щоб дощі не псували врожай — підсипте навколо кущів мульчу (сіно, солому чи тирсу), вона утримуватиме вологу та не дасть землі пересихати.

Такі прості поради допоможуть зберегти помідори цілими, смачними й придатними для закруток.

Раніше ми розповідали, чим підживити помідори для кращого смаку і від фітофтори.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie