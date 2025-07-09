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Як не дати помідорам потріскатися ще на грядці: поради експертів
Помідори можуть луснути ще до того, як встигнуть дозріти. Причина — не лише у дощах. Експерти пояснили, як запобігти розтріскуванню.
Іноді ще зелені помідори на кущах починають тріскатись — шкірка рветься, і плід псується просто на очах. Такі томати вже не закрутиш на зиму й довго не збережеш. Чому так відбувається і що з цим робити, пояснили фахівці.
Про це повідомило видання Martha Stewart.
Головна причина — нерівномірний полив. Якщо довго не поливати, а потім рясно залити водою або як раптом пройде сильний дощ після спеки — помідор починає швидко рости, а шкірка не встигає розтягнутись і лускається. Те саме може статися і після різкого підвищення температури або якщо рослину «перегодувати» добривами.
Особливо часто тріскаються дрібні сорти, наприклад чері. Але таке буває і з великими, якщо за ними неправильно доглядати.
Що робити?
Якщо бачите, що плід потріскався — краще одразу зірвати його, навіть недозрілий. Інакше швидко згниє або захворіє.
Поливайте помідори регулярно — не «заливати» й не сушити.
Щоб дощі не псували врожай — підсипте навколо кущів мульчу (сіно, солому чи тирсу), вона утримуватиме вологу та не дасть землі пересихати.
Такі прості поради допоможуть зберегти помідори цілими, смачними й придатними для закруток.
Раніше ми розповідали, чим підживити помідори для кращого смаку і від фітофтори.