Як не дати помідорам потріскатися ще на грядці: поради експертів

Помідори / © Unsplash

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Іноді ще зелені помідори на кущах починають тріскатись — шкірка рветься, і плід псується просто на очах. Такі томати вже не закрутиш на зиму й довго не збережеш. Чому так відбувається і що з цим робити, пояснили фахівці.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Головна причина — нерівномірний полив. Якщо довго не поливати, а потім рясно залити водою або як раптом пройде сильний дощ після спеки — помідор починає швидко рости, а шкірка не встигає розтягнутись і лускається. Те саме може статися і після різкого підвищення температури або якщо рослину «перегодувати» добривами.

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Особливо часто тріскаються дрібні сорти, наприклад чері. Але таке буває і з великими, якщо за ними неправильно доглядати.

Що робити?

Якщо бачите, що плід потріскався — краще одразу зірвати його, навіть недозрілий. Інакше швидко згниє або захворіє.

Поливайте помідори регулярно — не «заливати» й не сушити.

Щоб дощі не псували врожай — підсипте навколо кущів мульчу (сіно, солому чи тирсу), вона утримуватиме вологу та не дасть землі пересихати.

Такі прості поради допоможуть зберегти помідори цілими, смачними й придатними для закруток.

Раніше ми розповідали, чим підживити помідори для кращого смаку і від фітофтори.

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