ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Користь кавуна для вашого здоров’я

Соковитий та ароматний — кавун традиційно асоціюється з літом, теплом і безтурботністю. Його яскравий м’якуш не лише тішить смакові рецептори, а й дарує чимало користі для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Користь кавуна для вашого здоров’я

Користь кавуна для вашого здоров’я / © Associated Press

Більшість із нас сприймає кавун як солодкий десерт або легку закуску у спеку, але насправді цей плід — справжній скарб вітамінів, антиоксидантів і мінералів.

У своїй статті видання Real Simple розповіло, чому варто регулярно включати кавун у свій раціон, які неочевидні властивості він має, а також як отримати максимум користі — не лише з м’якуша, а й зі шкірки та насіння. Готуйтеся дізнатися нові факти про улюблений літній фрукт і полюбити його ще більше.

  • Зволоження та поповнення електролітів. Завдяки високому вмісту води (до 92 %) та калію, кавун ефективно підтримує водний баланс організму та допомагає уникнути зневоднення, особливо у спеку.

  • Поліпшення травлення та регуляція. Натуральні волокна та висока водність сприяють нормальній роботі кишківника, зменшує відчуття тяжкості та сприяє регулярності.

  • Охолодження після тренувань. Кавун незамінний після фізичних навантажень: амінокислота L-цитрулін допомагає знизити біль у м’язах, а комбінація з калієм і магнієм відновлює баланс електролітів.

  • Підтримка здоров’я серця. Лікопен та аргінін, які містяться у кавуні, сприяють релаксації кровоносних судин, покращують кров’яний тиск та знижують рівень «поганого» холестерину.

  • Антиоксидантний ефект. Кавун багатий на лікопен, вітаміни A і C, які борються з вільними радикалами, знижують ризик хронічних хвороб, зокрема раку та серцево-судинних захворювань.

  • Підтримка імунітету. Вітамін С та інші фітонутрієнти стимулюють захисні функції організму та можуть покращувати стан шкіри.

  • Зміцнення мозку та гарний настрій. Citrulline і B6 у кавуні підтримують регуляцію серотоніну та допаміну, а також покращують когнітивні функції та настрій.

  • Здорова шкіра. Вітаміни A і C стимулюють вироблення колагену, покращують еластичність шкіри та сприяють її зволоженню.

  • Позитивний вплив на кістки та зуби. Мінерали, як-от калій та магній, підтримують міцність кісток і зубів.

  • Контроль ваги. Низька калорійність і велика кількість води роблять кавун ідеальним для дієт, адже він сприяє ситості без надмірного споживання калорій.

  • Корисна шкірка та насіння. Шкірка багата на цитрулін, а насіння — на фолієву кислоту, магній, залізо, здорові жири та цинк.

Як включати кавун до раціону

  • Сирий — класичний варіант;

  • Салати — йогурт, фета та м’ята;

  • Смузі — замість льоду — кубики замороженого кавуна;

  • Насіння — смажене як перекус.

Попередження та рекомендації

  • За діабету: хоча кавун має низький глікемічний індекс, слід контролювати порції — 1–2 скибочки на день.

  • За алергії: можливі реакції у чутливих людей.

  • За проблем із нирками чи високим калієм: узгоджуйте вживання з лікарем.

Кавун — це справжній літній суперфрукт: ідеальне поєднання смаку, аромату, води та поживних речовин. Він допомагає зволожити організм, підтримує серце, мозок, шкіру, травлення, а ще — створює святкову атмосферу у сонячний сезон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie