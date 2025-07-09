Користь кавуна для вашого здоров’я / © Associated Press

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Більшість із нас сприймає кавун як солодкий десерт або легку закуску у спеку, але насправді цей плід — справжній скарб вітамінів, антиоксидантів і мінералів.

У своїй статті видання Real Simple розповіло, чому варто регулярно включати кавун у свій раціон, які неочевидні властивості він має, а також як отримати максимум користі — не лише з м’якуша, а й зі шкірки та насіння. Готуйтеся дізнатися нові факти про улюблений літній фрукт і полюбити його ще більше.

Зволоження та поповнення електролітів. Завдяки високому вмісту води (до 92 %) та калію, кавун ефективно підтримує водний баланс організму та допомагає уникнути зневоднення, особливо у спеку.

Поліпшення травлення та регуляція. Натуральні волокна та висока водність сприяють нормальній роботі кишківника, зменшує відчуття тяжкості та сприяє регулярності.

Охолодження після тренувань. Кавун незамінний після фізичних навантажень: амінокислота L-цитрулін допомагає знизити біль у м’язах, а комбінація з калієм і магнієм відновлює баланс електролітів.

Підтримка здоров’я серця. Лікопен та аргінін, які містяться у кавуні, сприяють релаксації кровоносних судин, покращують кров’яний тиск та знижують рівень «поганого» холестерину.

Антиоксидантний ефект. Кавун багатий на лікопен, вітаміни A і C, які борються з вільними радикалами, знижують ризик хронічних хвороб, зокрема раку та серцево-судинних захворювань.

Підтримка імунітету. Вітамін С та інші фітонутрієнти стимулюють захисні функції організму та можуть покращувати стан шкіри.

Зміцнення мозку та гарний настрій. Citrulline і B6 у кавуні підтримують регуляцію серотоніну та допаміну, а також покращують когнітивні функції та настрій.

Здорова шкіра. Вітаміни A і C стимулюють вироблення колагену, покращують еластичність шкіри та сприяють її зволоженню.

Позитивний вплив на кістки та зуби . Мінерали, як-от калій та магній, підтримують міцність кісток і зубів.

Контроль ваги. Низька калорійність і велика кількість води роблять кавун ідеальним для дієт, адже він сприяє ситості без надмірного споживання калорій.

Корисна шкірка та насіння. Шкірка багата на цитрулін, а насіння — на фолієву кислоту, магній, залізо, здорові жири та цинк.

Як включати кавун до раціону

Сирий — класичний варіант;

Салати — йогурт, фета та м’ята;

Смузі — замість льоду — кубики замороженого кавуна;

Насіння — смажене як перекус.

Попередження та рекомендації

За діабету: хоча кавун має низький глікемічний індекс, слід контролювати порції — 1–2 скибочки на день.

За алергії: можливі реакції у чутливих людей.

За проблем із нирками чи високим калієм: узгоджуйте вживання з лікарем.

Кавун — це справжній літній суперфрукт: ідеальне поєднання смаку, аромату, води та поживних речовин. Він допомагає зволожити організм, підтримує серце, мозок, шкіру, травлення, а ще — створює святкову атмосферу у сонячний сезон.

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