Путин спешит к дедлайну Трампа: что задумала Россия до 50-го дня

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп выставил России четкий ультиматум: либо Москва прекращает войну в Украине в течение 50 дней, либо США вводят жесткие вторичные санкции. Несмотря на это, Кремль усилил наступление в Донецкой, Харьковской и в направлении Днепра.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Трамп намекнул, что санкции могут быть введены еще до истечения семинедельного срока. Это произошло после того, как аналитики и украинские активисты раскритиковали столь длительный срок, назвав его «окном возможностей» для Путина.

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«Путин пытается захватить как можно больше территорий до наступления дедлайна», — говорит Юрий Бойченко, гендиректор организации «Надежда для Украины». Речь идет о попытках оккупации частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В Вашингтоне же отмечают, что в случае невыполнения условий до 2 сентября Россия столкнется с новыми ограничениями — прежде всего на экспорт нефти в Индию и Китай. Это может существенно ударить по доходам, финансирующим войну.

Институт изучения войны подтверждает: российские войска, вероятно, захватили Новоэкономическое в Донецкой области и продвинулись в районе Купянска, пытаясь окружить украинские позиции.

Несмотря на обещания США предоставить дополнительное вооружение, в частности, зенитные ракеты Patriot, Россия продолжает массированные ракетные и беспилотные атаки на украинские города. Мирные переговоры, в частности, предложенный саммит Зеленского и Путина до конца августа, пока не принесли результатов.

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«Путин получил 50-дневный пробел на то, чтобы убивать. И он его использует по полной», — заявил Бойченко. Его мнение разделяют западные эксперты, отмечая, что только жесткое давление может заставить Кремль остановить агрессию.

Напомним, шансы на то, что Россия выполнит требование Трампа и приложит усилия для прекращения войны, стали меньше после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые состоялись 23 июля.

Украинская сторона предложила встречу лидеров — президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Однако спикер президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности такой встречи до конца августа, отметив, что она должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта». Тем самым в Кремле подтвердили, что мирного соглашения до времени, когда истекает ультиматум Трампа, не будет.

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