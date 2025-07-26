Европе "лучше взяться за ум": Трамп сделал громкое заявление об иммиграции

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В ходе 5-дневного визита в Шотландию президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция «убивает Европу».

Об этом говорилось в ответе Дональда Трампа одному из журналистов в Шотландии.

«По иммиграции, вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы», — сказал Трамп, отвечая на вопросы репортера на тему иммиграции.

Реклама

Трамп также отметил необходимость остановки «ужасного вторжения в Европу, которое уже происходит».

«Некоторые лидеры не позволили бы этому произойти. Они не получают должного признания», — сказал он.

Однако имен этих лидеров Трамп не назвал, чтобы не смущать других.

Как отмечает прессслужба, президент США в Шотландии посетит принадлежащие его семье поля для гольфа, а также встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Реклама

Фон дер Ляен заявила, что они обсудят трансатлантические отношения в течение недели, когда переговоры активизировались накануне 1 августа, крайнего срока, установленного Трампом, когда, по его словам, он введет 30% тарифы на импорт из ЕС.

Тем временем государства-члены ЕС одобрили перечень собственных контрмер, если не будет достигнуто соглашение.

Со своей стороны, Трамп заявил 25 июля, что достижение соглашения с ЕС по торговле будет «наибольшим соглашением из всех, если мы его достигнем».

«Остановите ветряные мельницы»

Президент США также воспользовался возможностью обратиться к ветроэнергетике — возобновляемой энергетике, где используют энергию ветра для производства электроэнергии, заявив, что Европа должна «остановить ветряные мельницы».

Реклама

«Вы разрушаете свои страны… разрушаете свои прекрасные поля и долины, и убиваете своих птиц», — подчеркнул Трамп.

Он и раньше неоднократно выражал острую неприязнь к ветровым турбинам.

В то же время Трамп известен своим отрицанием изменения климата. Он часто оспаривает взгляды и выводы о том, что зеленые источники энергии могут компенсировать углеродный след основных мировых экономик, что способствовало общему потеплению планеты, особенно в последнее время.

Нет никаких научных доказательств того, что энергия ветра может негативно влиять на флору или фауну страны.

Реклама

Отметим, что организация Трампа с активами в трасте, которым руководят его дети, получила приказ покрыть судебные издержки правительства Шотландии после того, как администрация поля для гольфа в Абердиншире, принадлежащего семье американского президента, подала иск о строительстве ветровой электростанции вблизи. Там утверждали, что ветряные мельницы якобы вредят игрокам в гольф. Суд отклонил этот иск.

Известно, что в течение 5 дней Трамп посетит свое поле для гольфа в Абердиншире перед его открытием 13 августа. Также он посетит еще одно собственное поле вблизи Тернберри.

Читайте также