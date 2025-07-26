Получит ли Украина еще один комплекс Patriot от Румынии - детали

Патриот

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Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере, однако вопрос передачи еще одного комплекса противовоздушной обороны Patriot пока официально не рассматривается.

Об этом заявил президент Бухареста Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Зальцбурге, передает Digi24

«Что касается поддержки Румынии для Украины — она будет продолжаться, включая военную помощь. Но пока речь не идет о том, чтобы предоставить еще одну систему Patriot», — подчеркнул Никушор Дан, отвечая на вопрос журналистов.

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Ранее Румыния уже передала Украине одну из четырех полученных систем Patriot — это произошло в сентябре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский тогда подчеркивал, что это решение поможет укрепить безопасность страны и всего региона.

В общем Румыния заключила контракт на поставку семи систем Patriot общей стоимостью более 3,9 миллиарда долларов. Три из них планируют передать с 2027 года. Остальные четыре уже доставлены, одна из которых передана Украине.

В свою очередь, украинская сторона заявила о подтверждении получения трех Patriot от международных партнеров и ведет переговоры по еще семи.

Patriot — это система ПВО большой дальности, разработанная для уничтожения высокоточных воздушных угроз: баллистических и крылатых ракет, а также истребителей. В Украине она уже неоднократно доказала свою эффективность — системы сбивали российские ракеты «Кинжал» и самолеты Су-34.

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Напомним, ранее мы писали о том, что первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, которая была обещана в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.