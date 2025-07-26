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Рецепт оладий из кабачков и капусты без яиц
Хочется чего-то новенького? Приготовьте оладьи из кабачков и капусты без яиц.
Готовятся они очень быстро и просто, получаются сочными и вкусными. Подайте со сметаной или любимым соусом.
Ингредиенты
- кабачок
- 300 г
- капуста
- 300 г
- мука пшеничная
- 6 ст. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- растительное масло
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- соль
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Кабачок помойте, очистите от кожуры и натрите на среднюю терку.
Капусту также натрите на среднюю терку и выложите овощи в миску.
Добавьте паприку, перец черный молотый, посолите, перемешайте.
Всыпьте муку и еще раз хорошо перемешайте.
В сковороде разогрейте немного растительного масла.
Столовой ложкой выложите массу и сформируйте небольшие круглые оладьи.
Обжарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Сок с кабачка отжимать не нужно.