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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Рецепт оладий из кабачков и капусты без яиц

Хочется чего-то новенького? Приготовьте оладьи из кабачков и капусты без яиц.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Оладьи из кабачков и капусты без яиц

Оладьи из кабачков и капусты без яиц / © Credits

Готовятся они очень быстро и просто, получаются сочными и вкусными. Подайте со сметаной или любимым соусом.

Ингредиенты

кабачок
300 г
капуста
300 г
мука пшеничная
6 ст. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
соль

  1. Кабачок помойте, очистите от кожуры и натрите на среднюю терку.

  2. Капусту также натрите на среднюю терку и выложите овощи в миску.

  3. Добавьте паприку, перец черный молотый, посолите, перемешайте.

  4. Всыпьте муку и еще раз хорошо перемешайте.

  5. В сковороде разогрейте немного растительного масла.

  6. Столовой ложкой выложите массу и сформируйте небольшие круглые оладьи.

  7. Обжарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Сок с кабачка отжимать не нужно.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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