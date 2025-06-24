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Рецепт дерунов из кабачков и картофеля
Особенность приготовления дерунов из кабачков и картофеля в том, что нужно обязательно с натертых овощей отжать сок.
Деруны получаются аппетитными, сытными, с хрустящей корочкой. Подайте со сметаной, любым соусом, свежими овощами и зеленью.
Ингредиенты
- картофель
- 400 г
- кабачок
- 400 г
- яйца
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 5 ст. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- укроп свежий
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- растительное масло
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Картофель очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем. Натрите на средней терке и отожмите сок.
Кабачок помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите на средней терке и отожмите сок.
В миску выложите картофель, кабачок, вбейте яйца, добавьте измельченный укроп, чеснок, паприку, перец черный молотый и соль, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и еще раз хорошо перемешайте до однородной массы.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте деруны с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
Если кабачок молодой, кожицу оставьте, если старый, очистите ее.