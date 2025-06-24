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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
384
Время на прочтение
1 мин

Рецепт дерунов из кабачков и картофеля

Особенность приготовления дерунов из кабачков и картофеля в том, что нужно обязательно с натертых овощей отжать сок.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
139 ккал
Деруны из кабачков и картофеля

Деруны из кабачков и картофеля / © Credits

Деруны получаются аппетитными, сытными, с хрустящей корочкой. Подайте со сметаной, любым соусом, свежими овощами и зеленью.

Ингредиенты

картофель
400 г
кабачок
400 г
яйца
2 шт.
мука пшеничная
5 ст. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий
растительное масло

  1. Картофель очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем. Натрите на средней терке и отожмите сок.

  2. Кабачок помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите на средней терке и отожмите сок.

  3. В миску выложите картофель, кабачок, вбейте яйца, добавьте измельченный укроп, чеснок, паприку, перец черный молотый и соль, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и еще раз хорошо перемешайте до однородной массы.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте деруны с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Если кабачок молодой, кожицу оставьте, если старый, очистите ее.

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Дата публикации
Количество просмотров
384
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