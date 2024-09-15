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Рецепт дерунов с куриным филе

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
164 ккал
Дата публикации
Просмотры
129
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт дерунов с куриным филе

Деруны с куриным филе / Фото: Credits

Если вы хотите разнообразить классический рецепт дерунов, то просто добавьте к картофелю куриное филе. Мясо придаст дерунам насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится картофель, куриное филе и яйцо. Блюдо получается сытным, с хрустящей золотистой корочкой. К нему вам останется подать только овощной салат или сметану.

Ингредиенты

картофель
500 г
куриное филе
400 г
яйцо куриное
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Картофель помойте, очистите и натрите на крупную терку.
  2. Куриное филе и очищенный лук мелко нарежьте.
  3. В миске соедините картофель, куриное филе, яйцо, лук репчатый, чеснок, выдавленный через пресс. Посолите, поперчите и перемешайте.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте массу и обжарьте с двух сторон, на среднем огне, до золотистой корочки.

Советы:

  • Добавьте по своему вкусу ваши любимые специи.

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