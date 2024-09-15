Рецепт дерунов с куриным филе

Если вы хотите разнообразить классический рецепт дерунов, то просто добавьте к картофелю куриное филе. Мясо придаст дерунам насыщенный вкус.
Для приготовления вам понадобится картофель, куриное филе и яйцо. Блюдо получается сытным, с хрустящей золотистой корочкой. К нему вам останется подать только овощной салат или сметану.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- куриное филе
- 400 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Картофель помойте, очистите и натрите на крупную терку.
- Куриное филе и очищенный лук мелко нарежьте.
- В миске соедините картофель, куриное филе, яйцо, лук репчатый, чеснок, выдавленный через пресс. Посолите, поперчите и перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте массу и обжарьте с двух сторон, на среднем огне, до золотистой корочки.
Советы:
- Добавьте по своему вкусу ваши любимые специи.
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