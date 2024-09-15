Рецепт дерунов с куриным филе

Если вы хотите разнообразить классический рецепт дерунов, то просто добавьте к картофелю куриное филе. Мясо придаст дерунам насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится картофель, куриное филе и яйцо. Блюдо получается сытным, с хрустящей золотистой корочкой. К нему вам останется подать только овощной салат или сметану.

Ингредиенты картофель 500 г куриное филе 400 г яйцо куриное 1 шт. лук репчатый 1 шт. чеснок 2 зубчика перец черный молотый соль растительное масло

Картофель помойте, очистите и натрите на крупную терку. Куриное филе и очищенный лук мелко нарежьте. В миске соедините картофель, куриное филе, яйцо, лук репчатый, чеснок, выдавленный через пресс. Посолите, поперчите и перемешайте. На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте массу и обжарьте с двух сторон, на среднем огне, до золотистой корочки.

Советы:

Добавьте по своему вкусу ваши любимые специи.

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