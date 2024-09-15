Рецепт дерунів з курячим філе

Якщо ви хочете урізноманітнити класичний рецепт дерунів, просто додайте до картоплі куряче філе. М'ясо надасть страві насиченого смаку.

Для приготування вам знадобляться картопля, куряче філе та яйце. Страва виходить ситною, з хрумкою золотавою скоринкою. Вам залишиться лише подати до неї овочевий салат або сметану.

Інгредієнти картопля 500 г філе куряче 400 г яйце куряче 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. часник 2 зубки перець чорний мелений сіль олія

Картоплю помийте, очистіть та натріть на великій тертці. Куряче філе та очищену ріпчасту цибулю дрібно наріжте. В мисці з'єднайте картоплю, філе, яйце, цибулю, видавлений через прес часник. Посоліть, поперчіть та перемішайте. На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою масу та обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

Додайте ваші улюблені спеції за власним смаком.

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