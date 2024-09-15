РФ вночі атакувала Україну: сили ППО працювали у чотирьох областях

Вночі 15 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 "Шахедів".

Про це інформує командування Повітряних силах.

"У ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ – рф., Чауда – Крим)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях", - підсумували у ПС.

Нагадаємо, близько опівночі 15 вересня противник ударив КАБами по Харкову.

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