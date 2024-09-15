РФ ночью атаковала Украину: силы ПВО работали в четырех областях

Ночью 15 сентября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 10 "Шахедов".

Об этом сообщает командование Воздушных силах.

"В ночь на 15 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-5 пространства ТОТ Запорожской обл., а также 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск – РФ, Чауда – Крым)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях", — подытожили в ПС.

Напомним, около полуночи 15 сентября противник ударил КАБами по Харькову.

ВСУ продолжают уничтожать вражескую бронетехнику

Читайте ведущие новости дня: