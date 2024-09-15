Бронь от мобилизации: Шмыгаль озвучил цифру и допустил увеличение

Во власти допускают возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день в Украине "бронь" имеют более 900 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

Шмигаль анонсировал обновление "продукта бронирования для бизнеса" уже в ближайшее время и отметил принцип "воюй или работай".

"В стране, которая воюет, не имеет иного пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой ", – отметил он.

Кроме того, премьер-министр отметил активную работу правительства для соблюдения баланса в координации с военными.

"Мобилизация сегодня – это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", – сказал он.

По словам Шмыгаля, поэтому этот принцип "критически важен для нашего выживания и победы".

"У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронированы. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", — отметил глава Кабмина.

Отметим, что в ближайшее время в Украине будет обновлена система бронирования. По новым правилам откупиться от мобилизации будет невозможно.

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