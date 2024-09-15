РФ вывела в Черное море 16 кораблей: сколько "Калибров" наготове

В Черном море к утру 15 сентября расположены 16 вражеских кораблей. Из них 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет.

Об этом сообщает в ВМС.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то время как в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах проход к Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации ", – добавили в ВМС.

Напомним, наши бойцы эффектно сбили вражеский БПЛА Shahed-136. Задание выполнили бойцы Военно-морских сил ВСУ.

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