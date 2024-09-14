Эффектные кадры: катер ВМС сбил вражеский "Шахед" (видео)

Вражеское оружие не достигло цели.
Наши бойцы эффектно сбили вражеский БПЛА Shahed-136. Задание выполнили бойцы Военно-морских сил ВСУ.
Кадры показали ВМС ВС Украины.
Напомним, подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины устроили большой взрыв на Кинбурнской косе, уничтожили российский состав боекомплектов и 120 мм миномет.
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