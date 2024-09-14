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Ефектні кадри: катер ВМС збив ворожий "Шахед" (відео)

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Ефектні кадри: катер ВМС збив ворожий "Шахед" (відео)

Катер ВМС / Ілюстративне фото / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Ворожа зброя не досягла цілі.

Наші бійці ефектно збили ворожий БпЛА Shahed-136. Завдання виконали бійці Військово-морських сил ЗСУ.

Кадри показали ВМС ЗС України.

Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України влаштували великий вибух на Кінбурнській косі, вони знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.

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