Ефектні кадри: катер ВМС збив ворожий "Шахед" (відео)

Ворожа зброя не досягла цілі.
Наші бійці ефектно збили ворожий БпЛА Shahed-136. Завдання виконали бійці Військово-морських сил ЗСУ.
Кадри показали ВМС ЗС України.
Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України влаштували великий вибух на Кінбурнській косі, вони знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.
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